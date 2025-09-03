Elisa Carrió reveló que tiene un novio de 95 años

La líder de la Coalición Cívica sorprendió al dar detalles de la relación sentimental que mantiene con un hombre que le lleva más de 25 años.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sorprendió al dar detalles de la relación sentimental que mantiene con un hombre de 95 años. "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso, y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", reveló.

En una charla con los periodistas María O' Donnell y Ernesto Tenembaum en el canal de streaming Cenital, Carrió contó: "Tengo un novio, tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien, nos llevamos muy bien", explicó la exdiputada, quien tiene 68 años y en 2023 sufrió un accidente isquémico transitorio.

"Yo ya estoy en la tercera edad, porque voy a cumpir 70, y me lleva 25 años, es una buena diferencia. Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso, y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", agregó.

Al ser consultada por Tenembaum sobre si la relación se reducía solo a un beso, Carrió admitió: "A la ternura, sí, nada más".