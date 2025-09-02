India está interesada en la vitivinicultura salteña

Además de las posibilidades que ofrece la minería salteña, como proyectos vinculados al litio, oro, cobre, plata, zinc y tierras raras, el embajador de ese país en Argentina explora otras oportunidades de inversión.

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos se reunió con el embajador de la República de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para dialogar sobre las oportunidades de inversión de ese país en nuestra provincia.

Estuvo presente el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, impulsor de este encuentro, acompañado por la coordinadora del área, Paz Ibáñez.

Kumar hizo hincapié en las posibilidades que ofrece su país a Salta, teniendo cerca de mil millones de habitantes. Se mostró interesado en indagar sobre proyectos litíferos que estén captando inversiones para concretar segundas o terceras fases.

Durante el encuentro valoraron el trabajo que realiza el Gobierno de Salta con las comunidades de la Puna, que sostienen la licencia social de sus pobladores. También se explicó el sistema jurídico de la Provincia en materia minera, con un Juzgado de Minas independiente.

Asimismo, se revisaron los resultados de exploraciones y proyectos de otros minerales como boratos, plomo, zinc, tierras raras, etc.

Se valoró la producción vitivinícola de los Valles Calchaquíes, que por la intensidad de exposición solar, da un sabor a los vinos que es único en el mundo. Y también el poroto pallares del cual ese país ya es consumidor.

“Nos interesa especialmente que una delegación de Salta pueda participar en nuestras ferias, para poder ofrecer a nuestros empresarios la diversidad de producción que tienen”, expresó el diplomático.

De los Ríos agradeció la invitación y mostró el interés de la provincia en la industria farmacéutica y en la tecnología que ese país puede aportar.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

