Hasta julio de este año se realizaron 1.430 matrimonios en Salta

El Registro Civil espera un repunte de ceremonias matrimoniales, ya que con la llegada de septiembre comienza la temporada alta de casamientos tanto en Capital como en el interior.

Con este mes se da un fenómeno que se repite cada año: coincidiendo con la Fiesta del Milagro y la primavera, aumenta de manera considerable la demanda de turnos para celebrar matrimonios.

Los interesados pueden optar por realizar su ceremonia en la sala de matrimonios “Macacha Güemes” de la sede central o en las oficinas del interior. Asimismo, las parejas que deseen casarse en salones de fiesta, iglesias, estadios deportivos, la cima del cerro San Bernardo o en lugares turísticos de la provincia, pueden hacerlo mediante el pago de una tarifa diferencial.

Durante el 2024 se celebraron en toda la provincia 2.995 matrimonios; en el 2023 fueron 3.189 y en el 2022 un total de 3.255. Según la oficina de estadísticas del organismo, se observa un leve descenso en la cantidad de casamientos en comparación con años anteriores.