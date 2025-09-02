Los servicios descentralizados del municipio llegarán al barrio Lamadrid
El próximo miércoles 10 de septiembre, el programa “Cerca Tuyo” de la Municipalidad visitará barrio Lamadrid. El punto de encuentro será en el Centro de Jubilados y Pensionados “Unión y Esperanza” ubicado en Carlos Forest 902.
La atención será por orden de llegada en el horario de 9 a 13. Los servicios que estarán a disposición de los vecinos incluirán el Móvil de Licencia de Conducir, el del Registro Civil y móvil del Ente Regulador, entre otros.
Es importante recordar que, el programa recorre distintos barrios de la ciudad, brindando respuesta a distintas solicitudes de los vecinos. El último encuentro fue en el barrio Palermo I, que con una gran participación de vecinos.