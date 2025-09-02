Comenzaron en Salta los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

En una jornada histórica para el deporte argentino, se realizó en el Centro de Convenciones de Limache el acto inaugural de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2025, con la participación de delegaciones de todas las provincias y más de mil personas entre deportistas, entrenadores y acompañantes.

El evento estuvo encabezado por la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia y el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza; junto a deportistas de todas las provincias, delegados, coordinadores de competencia, y autoridades nacionales y provinciales.