Se puso en funciones a la nueva gerente general del hospital de El Quebrachal

La gerencia general del hospital Enrique Romero, cabecera del área operativa XVI, de El Quebrachal, está a cargo de la médica Olga Ríos, quien reemplazará a José Muñoz Torres.

También, asumió Juan Pablo Mateo como gerente administrativo de esa institución. Ambos fueron puestos en funciones en un acto encabezado por el subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien le entregó copia del instrumento administrativo de designación, firmado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

El funcionario transmitió el saludo del titular de la cartera sanitaria y ofreció todo el apoyo del Nivel Central ministerial a la nueva gestión sanitaria, instando al personal a trabajar en equipo y con máxima dedicación, en pos de brindar calidad de atención a la comunidad.

