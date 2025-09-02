Gran incendio en un basural de Barrio 23 de Agosto

Bomberos lograron contener parte de las llamas, aunque continúan trabajando para sofocar el incendio en su totalidad.

Un importante foco ígneo se desató en un enorme basural ubicado en el barrio 23 de Agosto. Dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas que avanzaban entre la gran cantidad de residuos acumulados en el lugar.

Si bien lograron sofocar una parte del incendio, las tareas continúan debido a los múltiples puntos de fuego que aún permanecen activos. El humo resultó insoportable para los vecinos, quienes alertaron a las autoridades por el riesgo ambiental y sanitario que representa la quema de basura a cielo abierto.

Aún no se conoce las causas del incendio, se espera tener más información durante el transcurso de la mañana.