Coimas en ANDIS: Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por encubrimiento

Lo decidió el juez Sebastián Canasello. Para la Justicia Ariel de Vicentis obstruyó los allanamientos realizados en la causa.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta Ariel de Vicentis por su obstrucción a los allanamientos realizados en la causa en la que se investiga un esquema de corrupción en ANDIS.

Desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, son los delitos por el que quedó procesado por no colaborar con las fuerzas de seguridad. Para el juez, en Nordelta, existe “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”

El magistrado aseguró que en el barrio hubo un “procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.

De Vicentis argumentó al prestar declaración indagatoria que “estaba de vacaciones” cuando se presentó la Policía de la Ciudad en uno de los allanamientos en Nordelta. Pero que se interesó por “celo profesional”. Así, se excusó y buscó desligarse de la sospecha de que fue él quien alertó sobre la presencia policial a Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.

Kovalivker no tenía pedido de captura, pero logró salir del barrio y mantenerse fuera del radal judicial por varios días. Buscaban su teléfono, que finalmente fue entregado días despúes, cuando se puso a disposición del juzgado.

Emmanuel Kovalivker, el hermano de Jonathan fue justo interceptado cuando intentaba abandonar el barrio. A él le secuestraron 266 mil dólares en sobres.

El juez consideró que el jefe de seguridad realizó actos de obstrucción a la justicia y dictó el procesamiento.

La situación de Ariel de Vicentis se ventilaba en un expediente aparta del principal por las supuestas coimas originado tras la difusión de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los que involucró a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.