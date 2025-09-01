Otra alerta de ANMAT contra un laboratorio

Tras el escándalo por el fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aplicó sanciones a una empresa porteña por no cumplir con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibió las actividades productivas del laboratorio Rigecin Labs S.A. tras detectar deficiencias graves en su fabricación, que impiden asegurar que los productos "cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas", por lo que representan un potencial riesgo para la salud.

La medida se implementó a través de la Disposición 6202/2025 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nélida Bisio.

Se trata de un tema sensible para la opinión pública luego del escándalo del fentanilo contaminado, que causó alrededor de 100 muertes y puso de manifiesto la falta de controles por parte de ANMAT.

En el caso de Rigecin Labs, la empresa ya había recibido advertencias previas por deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Las inspecciones realizadas en los últimos dos años detectaron fallas críticas y mayores que no fueron corregidas de manera adecuada, a pesar de los planes de acción presentados.

Entre las irregularidades más graves se mencionan uso de envases que no se correspondían con los aprobados oficialmente, falta de medidas correctivas suficientes para garantizar la calidad de los medicamentos, procesos de producción que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes y ausencia de modificaciones en la estructura edilicia y de equipos para asegurar condiciones adecuadas de higiene y control.

