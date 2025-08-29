La justicia ordenó nuevos allanamientos en Andis y la Droguería Suizo Argentina

El juez de la causa pidió el procedimiento luego de recibir más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo. Las inspecciones buscan dar con más documentación

La Justicia ordenó una nueva ronda de allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que investiga las presunta coimas cobradas por funcionarios del Gobierno, que se dieron a conocer a raíz de unos audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo. Por otro lado, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Spagnuolo y de los directivos de empresa farmacéutica.

.Estos es la segunda tanda de allanamientos que dictamina la Justicia, desde que se conocieran los audios la semana pasada. Ayer, el extitular de ANDIS presentó ante las autoridades el nombre de los dos abogados que llevarán adelante su caso: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze.

Casanello ordenó los nuevos procedimientos con el objetivo de encontrar documentación de interés para la causa que lleva adelante. Los allanamientos son llevados adelante por el personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.

En detalle, entre las direcciones allanadas se encuentran las sedes de ANDIS ubicadas en la calle Hipólito Irigoyen y en la calle Rivadavia. El operativo restante se realiza en la droguería Suizo Argentina.