Se desarticularon tres bocas de expendio de drogas

Cuatro personas fueron puestas a disposición de la Justicia. Las intervenciones fueron en barrio San Ignacio y Villa Lavalle de Capital. Se secuestraron más de 100 dosis de droga, un auto, entre otros elementos de interés. Intervino la UFINAR.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Investigación Narcocriminal de Capital, realizó importantes procedimientos por venta de drogas. La investigación se inició por reportes en el sitio de denuncias web.

Se allanaron tres domicilios en barrio San Ignacio y Villa Lavalle de Capital, y se secuestraron más de 100 dosis de droga entre marihuana y cocaína, un automóvil, celulares, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés.

Cuatro mujeres mayores de edad fueron puestas a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 2.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, entre otro tipo de delitos, ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga