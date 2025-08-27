Detectan mensajes borrados en el celular de Diego Spagnuolo

El ex titular de Discapacidad no aportó la clave de su celular, pero los peritos lograron acceder a su contenido. Ahora, se enfocan en recuperar la información eliminada e investigar cómplices para evadir a las autoridades en las primeras horas.

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectaron que el teléfono celular del ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo registró un borrado de mensajes y que comenzó a ser usado en septiembre del año pasado.

Este es el primer resultado de la extracción de datos en relación al dispositivo que ya se entregó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.

Los peritos informaron que hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Este "borrado" que se cree puede recuperarse se habría hecho de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp sin que hasta el momento se hayan encontrado mensajes de interés para el caso, pero se sospecha que podrían haber sido borrados como, por ejemplo, posibles chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina.

Además se explicó que este celular comenzó a usarse en septiembre de 2024, mientras que los peritos tienen otro aparato secuestrado durante un procedimiento en su casa en la localidad bonaerense de Pilar, pero no pudo peritarse porque estaría dañado.

Ahora los peritos harán procedimientos similares con los celulares de los demás involucrados en el caso, luego que el martes se allanó Nordelta y se secuestraron videos en busca de reconstruir dónde fue Jonathan Kovalivker cuando dejó el lugar ante la llegada policial.

El accionista de la Suizo Argentina se presentó en tribunales días después para entregar su celular apagado y sin proporcionar la clave.