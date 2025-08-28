Un hombre se descompensó y perdió la vida en un local del centro
PolicialesHace 3 horas Por prensa
En horas de la mañana un hombre perdió la conciencia y se desvaneció cuando se encontraba en un café ubicado en calle Caseros y Buenos Aires. Personal de SAMEC y de la policía intentaron realizarle trabajos de reanimación pero no pudieron salvarlo, perdiendo la vida en el lugar.
PORTADA PARA TODO SALTA (1)
AQO6EcBiYHQt717DCtJSIxtq2ckGEro5U5h1BRQdhfIrYF7-Q1euDBKhwQ81MsnwHsDo35VZbqqDvIK_xXrgDDDI4nqeHMIPQTPVyEW69s6-tinXuw