Un hombre se descompensó y perdió la vida en un local del centro

En horas de la mañana un hombre perdió la conciencia y se desvaneció cuando se encontraba en un café ubicado en calle Caseros y Buenos Aires. Personal de SAMEC y de la policía intentaron realizarle trabajos de reanimación pero no pudieron salvarlo, perdiendo la vida en el lugar.