La próxima semana habrá vacunación antirrábica en El Huaico 1 y 2
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona norte que, entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en el barrio El Huaico 1 y 2.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 1 de septiembre
HUAICO 2
Hs 9:30 a 12:00 hs
Manz. 453 “C” – casa 4
Martes 2
HUAICO 2
9:30 a 12:30 hs
Manz. 453 “C” – casa 31
(Frente ruta Lesser)
Miércoles 3
HUAICO 1
Manz. 482 “B” – casa 16
(Entrada del B° El Huaico)
Jueves 4
HUAICO 1
9:30 a 12:30 hs
Manz. 477 “B” – casa 4
(En medio del B° Huaico)
Viernes 5
HUAICO 2
9:30 a 12:30
Manz. 480 “C” – casa 2
(Frente a la Salita)