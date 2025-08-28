La próxima semana habrá vacunación antirrábica en El Huaico 1 y 2

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona norte que, entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en el barrio El Huaico 1 y 2.

La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 1 de septiembre

HUAICO 2

Hs 9:30 a 12:00 hs

Manz. 453 “C” – casa 4

Martes 2

HUAICO 2

9:30 a 12:30 hs

Manz. 453 “C” – casa 31

(Frente ruta Lesser)

Miércoles 3

HUAICO 1

Manz. 482 “B” – casa 16

(Entrada del B° El Huaico)

Jueves 4

HUAICO 1

9:30 a 12:30 hs

Manz. 477 “B” – casa 4

(En medio del B° Huaico)

Viernes 5

HUAICO 2

9:30 a 12:30

Manz. 480 “C” – casa 2

(Frente a la Salita)