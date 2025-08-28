Amplio operativo de poda nocturna en las avenidas de los barrios

Los trabajos ya se ejecutaron en Ciudad del Milagro, ciclovía camino a Lesser, Ciudad Valdivia, Solís Pizarro, Santa Lucía y en ruta 21 (av. Gaucho Méndez). El objetivo es brindar más seguridad y cobertura lumínica.

En el marco del plan de arbolado público, la Municipalidad se encuentra trabajando en un amplio operativo de poda nocturna en las principales avenidas de distintos barrios de la ciudad.

Hasta la fecha, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos ya trabajó en:

Zona norte: Ciudad del Milagro y ciclovía camino a Lesser

Zona sur: Ciudad Valdivia y Ruta 21 (av. Gaucho Méndez)

Zona Oeste Solís Pizarro y Santa Lucía

El objetivo del operativo es brindar más seguridad y ampliar el campo lumínico. Otro beneficio de los trabajos nocturnos es que permite identificar con mayor claridad los lugares más oscuros para poder despejar las ramas que obstruyen las luminarias.

Es importante destacar que, se trabaja en el horario de 19 a 23 hs para no afectar el descanso de los vecinos debido a los ruidos de las maquinarias. Posterior a ese horario se procedo al levantamiento de los restos de la poda.

La hoja de ruta del operativo establece avanzar en las principales avenidas de los barrios, no obstante, también se realizarán podas en calles que se encuentren oscuras por la densidad de las copas de los árboles.