Con cupo completo, se desarrollará la 2da edición del Triatlón de Primavera

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad informa que ya no quedan lugares disponibles para la 2da edición del Triatlón de Primavera.

Había 100 cupos disponibles, los cuales se agotaron en tan solo un par de días. La carrera se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, a partir de las 8 dentro del natatorio J. D. Perón y en las inmediaciones del mismo.

La competencia consiste en completar 400 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2.400 metros corriendo.

Desde el área buscan que los competidores vivan una gran experiencia, y para muchos será su primer triatlón.

Desde el municipio invitan a toda la comunidad a apoyar a los deportistas que buscarán la “Copa Nicolás Teseira”.