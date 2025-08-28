El Móvil de Castración atenderá en Solidaridad IV y Fraternidad
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en los diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 1° al viernes 5 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en los barrios Solidaridad IV y Fraternidad.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 1 de septiembre
B° Solidaridad IV etapa- SUM (Avda Discépolo y calle Fortín La Calderilla)
Turnos: 3874762672
Martes 2 de septiembre
B° Solidaridad IV etapa- Mza. 445A-casa 13 (veterinaria Solidaridad)
Turnos: 3874762672
Miércoles 3 de setiembre
Fraternidad, Mza. 339 B y 338 C (Parque de la Familia)
Turnos: 3874762672
Jueves 4 de setiembre
Solidaridad IV etapa, Mz 408-C1, Avda. 120
Turnos: 3874762672
Viernes 5 de septiembre
B° Fraternidad, Mza. 35 D- lote 19 (entre avda Tradicional y César Perdiguero)
Turnos: 3874762672
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador