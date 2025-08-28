La Municipalidad prepara un operativo de Tránsito especial por el Milagrito de los niños
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un operativo especial por el Milagrito de los niños.
La celebración religiosa se llevará a cabo mañana, viernes 29 de agosto, a partir de las 10.30, en las afueras de la Catedral. Teniendo en cuenta que se espera una participación masiva de escolares, padres y docentes, habrá cortes y filtros en los alrededores a partir de las 9.
Es por eso que desde el área disponen las siguientes medidas:
San Martín – Buenos Aires (filtro)
Urquiza – Buenos Aires (filtro)
Alvarado – Buenos Aires (corte)
Dean Funes – España (corte)
Av. Belgrano – Mitre (corte)
Córdoba – Alvarado (filtro)
El recorrido de los niños se llevará a cabo en la calle España, entre Mitre y Zuviría. En la oportunidad, habrá renovación del Pacto de Fidelidad, adaptado a los niños.
El dispositivo se extenderá hasta la finalización de las ceremonias previstas y la total desconcentración de los asistentes.
Se solicita a la comunidad circular por vías alternativas y atender todas las recomendaciones del personal uniformado.