La Municipalidad prepara un operativo de Tránsito especial por el Milagrito de los niños

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un operativo especial por el Milagrito de los niños.

La celebración religiosa se llevará a cabo mañana, viernes 29 de agosto, a partir de las 10.30, en las afueras de la Catedral. Teniendo en cuenta que se espera una participación masiva de escolares, padres y docentes, habrá cortes y filtros en los alrededores a partir de las 9.

Es por eso que desde el área disponen las siguientes medidas:

San Martín – Buenos Aires (filtro)

Urquiza – Buenos Aires (filtro)

Alvarado – Buenos Aires (corte)

Dean Funes – España (corte)

Av. Belgrano – Mitre (corte)

Córdoba – Alvarado (filtro)

El recorrido de los niños se llevará a cabo en la calle España, entre Mitre y Zuviría. En la oportunidad, habrá renovación del Pacto de Fidelidad, adaptado a los niños.

El dispositivo se extenderá hasta la finalización de las ceremonias previstas y la total desconcentración de los asistentes.

Se solicita a la comunidad circular por vías alternativas y atender todas las recomendaciones del personal uniformado.