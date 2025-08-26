La Policía Lacustre y Fluvial infraccionó a dos hombres por pesca ilegal en El Tunal

El hecho se registró durante un patrullaje preventivo en ruta provincial 43. Se secuestraron 60 sábalos sin vida. Intervino la Fiscalía Penal zonal.

La Policía, a través de efectivos de la División Lacustre y Fluvial de El Tunal, en el marco de un patrullaje preventivo en la ruta provincial 43, a la altura de Alto Bello, fiscalizó dos motocicletas y a sus conductores, detectando que transportaban 60 sábalos sin vida.

En este contexto, dos hombres mayores de edad fueron infraccionados por infringir el artículo 91 del Código Contravencional de la provincia.

Además, se procedió al secuestro y desnaturalización de las piezas ictícolas.

Intervino la Fiscalía Penal zonal.