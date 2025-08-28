La tía de Leonel Francia declaró que la madre “lo castigaba con un cinto”

La segunda semana del juicio por el brutal homicidio de Leonel Francia, de solo 11 años, en barrio Solidaridad sumó este miércoles testimonios muy duros de escuchar.
Una tía y una vecina del menor relataron detalles sobre la vida cotidiana que llevaba junto a su madre, Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas.

En primer término, una de las hermanas de la acusada - y tía del niño - declaró que, en su rol de tutora ante instituciones escolares y extracurriculares, tomó conocimiento de la relación conflictiva entre madre e hijo. Describió que la mujer imponía “rigurosidad y disciplina” y que, ante incumplimientos, recurría a castigos físicos con un cinto.

Posteriormente, una vecina de la acusada contó que solía ver al niño colaborar en la apertura del negocio de su madre antes de ir a clases, lo que lo obligaba a correr hacia la escuela ya fuera de horario.

