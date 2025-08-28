Día Nacional de la Ancianidad: Se realizará hoy una exposición de trabajos de centros de jubilados

Organizado por la Secretaría de las Personas Mayores, la muestra tendrá lugar en plaza Belgrano de 9 a 14 horas. Además se presentarán diversos números artísticos.

Hoy a partir de las 9, la Secretaría de las Personas Mayores realizará la exposición de trabajos y muestra de danzas de centros de jubilados, tanto de Capital como algunos del interior, en el marco del Día Nacional de la Ancianidad.

La exposición se hará en plaza Belgrano (Belgrano y Balcarce) hasta las 14. Se invita a la comunidad a sumarse a esta gran propuesta artística.

La exposición incluirá trabajos realizados en los distintos centros de jubilados y asociaciones de la Provincia que reúne a personas mayores. Cabe mencionar que esta exposición se lleva a cabo este 28 de agosto en coincidencia con el Día de la Ancianidad, una fecha especial que nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer la experiencia y sabiduría de las personas mayores.

El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, señala al respecto: “Esta expo es una muestra más del compromiso del Gobierno de Salta con los adultos mayores. A través de políticas de Estado que promueven espacios de integración, reconocimiento y participación, reafirmamos que la experiencia y la sabiduría de las personas mayores son pilares de nuestra sociedad”.

En este marco, la Secretaría de las Personas Mayores reafirma su compromiso con este significativo día, organizando esta exposición de trabajos y la muestra de danza. Estas actividades no solo destacan el talento y la creatividad de los adultos mayores, sino que también promueven espacios de encuentro e integración, fortaleciendo el vínculo entre generaciones. La Secretaría reconoce en cada uno de ellos una fuente invaluable de historias, aprendizajes y aportes a la sociedad.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

