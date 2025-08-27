Juan Pablo Linares asumirá en el Concejo en reemplazo del concejal Martín Del Frari

Tal como lo establece el reglamento del proceso de selección, los candidatos a Defensor del Pueblo deben dejar cualquier cargo legislativo. Por este motivo, Del Frari renunció a su banca en el Concejo para avanzar en su aspiración política.



El presidente del cuerpo, Darío Madile, había anticipado que la renuncia era un requisito indispensable para quienes pretendieran competir por la Defensoría. También se mostró sorprendido por la cantidad de postulantes que se presentaron este año, un número mayor al de convocatorias anteriores que refleja el creciente interés político por el cargo.