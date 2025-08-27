Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo

El concejal Martín del Frari presentó este miércoles su renuncia a la banca en el Concejo Deliberante de Salta para continuar su postulación como Defensor del Pueblo. La decisión se oficializó en una jornada clave para el proceso de selección, que ahora cobra mayor relevancia tras la inesperada cantidad de candidatos que se presentaron.

Madile se mostró sorprendido por el número de personas que se postularon al cargo, una situación que no se repetía en procesos anteriores. La comisión encargada de analizar y evaluar a los candidatos se reunirá el jueves para avanzar con el proceso. En los próximos días, se conocerán los pasos a seguir en una elección que despierta gran interés en la política salteña.