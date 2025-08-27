Recuperación de calles: continúa la repavimentación de la avenida Sarmiento

La Municipalidad, en el marco del plan de recuperación de calles, continúa con las obras de repavimentación de 80 cuadras del macrocentro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular.

Actualmente, los operarios y las maquinarías se encuentran trabajando en la avenida Sarmiento, en el sentido norte – sur, más precisamente entre el monumento 20 de Febrero y la avenida Entre Ríos.

Los puntos donde se trabajará durante los próximos meses son los siguientes:

Av. Entre Ríos del 0 al 100

Av. Entre Ríos del 700 al 1000

Av. Entre Ríos del 1600 al 1800

Dr. Güemes del 300 al 1300

Santiago del 0 al 1100

Av. Sarmiento del 700 al 1400

25 de Mayo del 200 al 700

Alsina del 400 al 1000

Mitre del 900 al 1300

Vicente López del 800 al 1150

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 0 al 300

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 1100 al 1250

Pje. Zorrilla del 0 al 300

Las Heras del 0 al 100

Av. Yrigoyen del 0 al 500

Av. San Martín del 0 al 500

San Luis del 700 al 1000

Mendoza del 900 al 1400

Pellegrini 300 al 500

Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo.