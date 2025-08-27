Recuperación de calles: continúa la repavimentación de la avenida Sarmiento
La Municipalidad, en el marco del plan de recuperación de calles, continúa con las obras de repavimentación de 80 cuadras del macrocentro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular.
Actualmente, los operarios y las maquinarías se encuentran trabajando en la avenida Sarmiento, en el sentido norte – sur, más precisamente entre el monumento 20 de Febrero y la avenida Entre Ríos.
Los puntos donde se trabajará durante los próximos meses son los siguientes:
Av. Entre Ríos del 0 al 100
Av. Entre Ríos del 700 al 1000
Av. Entre Ríos del 1600 al 1800
Dr. Güemes del 300 al 1300
Santiago del 0 al 1100
Av. Sarmiento del 700 al 1400
25 de Mayo del 200 al 700
Alsina del 400 al 1000
Mitre del 900 al 1300
Vicente López del 800 al 1150
Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 0 al 300
Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 1100 al 1250
Pje. Zorrilla del 0 al 300
Las Heras del 0 al 100
Av. Yrigoyen del 0 al 500
Av. San Martín del 0 al 500
San Luis del 700 al 1000
Mendoza del 900 al 1400
Pellegrini 300 al 500
Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo.