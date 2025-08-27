Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán la Casa de Gobierno el próximo martes

El próximo martes 2 de septiembre, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán por cuarto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg.

Las imágenes arribarán a Casa de Gobierno a las 10 de la mañana y serán recibidas por autoridades y trabajadores, junto a la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.

En la oportunidad, empleados públicos de las distintas dependencias gubernamentales podrán participar del recorrido junto a los Santos Patronos.

Posteriormente a las 11 de la mañana, Monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará la misa dirigida a los trabajadores y vecinos de la zona. En tanto que la despedida de las imágenes se hará a las 12:30.

La organización está a cargo del área de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, en forma coordinada con los equipos del Arzobispado de Salta.