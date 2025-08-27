Javier Milei gastó más de $6 millones del Estado para ir a La Derecha Fest

El Ejecutivo defendió que se trató de una visita oficial por las reuniones con el gobernador Llaryora y enviados de Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentará este miércoles en la Cámara de Diputados una de las preguntas más sensibles de su informe de gestión: cuánto le costó al Estado el viaje que el presidente Javier Milei realizó a Córdoba para participar del evento privado denominado Derecha Fest.

El encuentro se realizó en un hotel cercano al aeropuerto el pasado 25 de julio.

El tema, que ingresó a la agenda parlamentaria a través de un pedido de información de legisladores opositores (la pregunta la hizo el socialista Esteban Paulón), apunta al núcleo de una discusión que atraviesa a toda la gestión: ¿qué gastos se justifican en nombre de la actividad oficial y cuáles responden a intereses particulares o partidarios?

En su respuesta escrita, que realizó la Secretaría General de la Presidencia, el Gobierno reconoció que el traslado de Milei se realizó en una aeronave de la flota aérea presidencial y que el gasto ascendió a $ 6.340.684,71, con fondos del Tesoro Nacional.

El monto corresponde al Servicio Administrativo Financiero 301, que concentra los gastos de Presidencia.

En la previa, Milei llegó a Córdoba en el avión oficial Tango 10 a las 20.20.

El dato surge del adelanto que el Gobierno hizo de todas las respuestas que dará el propio Francos a los diputados. En este caso, se trata de las preguntas N° 253 y 741.

En el mismo informe, la respuesta oficial esquivó el detalle que el legislador había Paulón había requerido: un desglose por rubro que incluyera transporte aéreo, seguridad, logística, viáticos y otros costos asociados.

Tampoco hubo precisiones sobre qué funcionarios acompañaron al Presidente (sí se menciona a Karina Milei), en qué carácter lo hicieron y cuál fue el gasto por traslados y estadías.