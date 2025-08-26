José Luis Espert habló sobre su vínculo con Spagnuolo

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires se refirió al escándalo de coimas que envuelve al Gobierno y su acercamiento a Diego Spagnuolo.

Tras el acto en Junín, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, fue abordado por la prensa y evitó en todo momento no mencionar ninguna declaración sobre el escándalo que envuelve al Gobierno por las coimas en discapacidad. El legislador solo se limitó a decir sobre su vínculo con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales".

Ante las preguntas de los medios sobre si esta causa afectaba la campaña o sobre cómo había tomado los audios que revelan el esquema de corrupción, Espert se limitó a repetir como mantra: "Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección".

Frente la repregunta sobre qué pensaba del caso, el diputado reiteró: "Vamos a hacer una muy buena elección en la Provincia". En tanto, cuando un cronista le preguntó "cuál era su relación con Spagnuolo", el referente libertario respondió con desdén: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales".