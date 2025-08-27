En medio del escándalo, Francos presentará su informe de gestión en Diputados

El jefe de Gabinete espera la inclusión de inquietudes respecto a la difusión de los audios sobre supuestos pedidos de coimas.Clima enrarecido en el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.

La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.

La Cámara de Diputados elevó 1337 preguntas que deberán ser respondidas este mediodía por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuyos temas principales giran en torno a los fallecimientos por ingerir fentanilo contaminado y la cripto estafa de $Libra.

Según el informe número 144, que contiene las respuestas a las inquietudes de los 13 bloques, los legisladores elevaron solicitudes que no incluyen la viralización de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en los que admite supuestos pedidos de coimas por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, debido a que se filtraron después del plazo final para la entrega.

Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete revelaron a la agencia Noticias Argentinas que esperan la inclusión del tema en el recinto, por lo que el funcionario está preparado para responder las inquietudes de los bloques opositores.