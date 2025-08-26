Crearon la Ventanilla Única de Pago para trámites registrales de automotores
El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.
La medida se implementó a través de la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en funcionamiento el 1° de noviembre de 2025.
El Ministerio invitó a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. Las jurisdicciones interesadas deberán prever el costo de implementación y mantenimiento y cumplir con las condiciones necesarias para la interoperabilidad con los sistemas locales.
Además, derogó la resolución de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo directamente en sus sedes.