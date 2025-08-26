Crearon la Ventanilla Única de Pago para trámites registrales de automotores

El Ministerio de Justicia implementó una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.

El Gobierno creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica para efectuar pagos de aranceles, impuestos y multas de tránsito vinculados a la radicación y transferencia de dominio de vehículos.

La medida se implementó a través de la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en funcionamiento el 1° de noviembre de 2025.

El Ministerio invitó a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema. Las jurisdicciones interesadas deberán prever el costo de implementación y mantenimiento y cumplir con las condiciones necesarias para la interoperabilidad con los sistemas locales.

Además, derogó la resolución de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo directamente en sus sedes.