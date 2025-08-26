Filtraron chats de vecinos de un exclusivo country de Nordelta tras allanamientos a Diego Spagnuolo

El operativo policial fue solicitado por el juez Sebastián Casanello. A la par, la investigación continúa.

El operativo encabezado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre los audios de Diego Spagnuolo alteró la calma en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta. Los propios residentes narraron en su chat interno la sorpresa que generó el despliegue policial desde la madrugada.

De acuerdo con información, la alerta inicial se produjo pasada la medianoche, cuando un vecino escribió: “Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia… Y policías por todos lados”. Según relató, los efectivos presentes le respondieron que “no pueden dar información”.

Con el correr de las horas, los mensajes en el grupo de WhatsApp comenzaron a multiplicarse, acompañados por noticias reenviadas que detallaban: “Allanamientos en Nordelta, buscan a Spagnuolo”, en relación con la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El dato que más impactó a los vecinos llegó cuando otro de los residentes confirmó: “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada”.

Tras esa revelación, surgieron quejas por la ausencia de información oficial dentro del country. “¿Es vecino nuestro?”, preguntó un integrante del chat, mientras otro criticó: “Cdo es así no se debió mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto?”.

Los diálogos filtrados exponen cómo un escándalo de corrupción que salpica al Gobierno irrumpió en uno de los barrios más exclusivos del país. La tranquilidad habitual de Nordelta quedó quebrada por los operativos judiciales, generando desconcierto e incomodidad entre sus habitantes.