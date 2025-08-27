Salta será sede de la Final Nacional de los Juegos de Adultos Mayores 2025

Del 1 al 5 de septiembre, la provincia recibirá a más de 1.000 representantes de todo el país en la Final Nacional de los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2025. Participarán delegaciones de 17 provincias en 10 disciplinas deportivas, en un evento que une turismo, integración federal y promoción de hábitos de vida saludable.

Por primera vez en Salta, la Final Nacional de los Juegos de Adultos Mayores en su edición 2025 reunirá a personas mayores de 60 años en un encuentro que trasciende lo deportivo: combina la competencia con la recreación, el fortalecimiento de vínculos sociales y la puesta en valor del rol activo de los adultos mayores en la comunidad.

El gobernador Gustavo Sáenz destacó: “Que Salta sea elegida como sede nacional de estos Juegos es un orgullo. Demostramos que nuestra provincia no solo ofrece paisajes y cultura, sino también infraestructura, hospitalidad y organización para grandes eventos deportivos y recreativos. Esto fortalece a Salta como destino turístico y nos permite mostrar al país la importancia de promover una vida saludable en todas las etapas de la vida.”

A su vez, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, subrayó: “Nos llena de orgullo recibir a más de 1.000 adultos mayores de las distintas provincias de Argentina.

Esta edición de los Juegos representa un espacio de integración federal, de encuentro, recreación y de fortalecimiento de nuestros mayores como actores centrales. La calidez de nuestra gente, la belleza de nuestra ciudad y nuestro compromiso están listos para recibirlos con los brazos abiertos.”

Disciplinas y escenarios deportivos

Ajedrez – Mercado Artesanal

Truco – Mercado Artesanal

Circuito de Habilidades Motrices (CHM) – Gimnasio de la UNSa

Newcom – Estadio Delmi

Tejo – Gimnasio de la Secretaría de Deportes

Orientación – Parque Bicentenario

Sapo – Club Sirio Libanesa

Pádel – Club Sirio Libanesa

Tenis de mesa – Club Sirio Libanesa

Tenis – Club Grand Bourg



La Final Nacional de los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2025 reafirma el compromiso de Salta con la inclusión social, el deporte y el turismo sostenible. El evento generará un impacto social y económico positivo, consolidando a la provincia como un destino abierto a todas las edades, donde la actividad física y el disfrute de la vida se viven de manera plena.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación