Por fumigación se restringirá la atención en los cementerios municipales

Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.

La Municipalidad informa a la comunidad en general que este sábado 30, a partir de las 13 hs, los cementerios De La Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados por tareas de mantenimiento, higiene y seguridad.

Durante la jornada se hará la correspondiente fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.

La atención y las tareas habituales se retomarán de manera normal el domingo 31 de 7 a 19 hs.