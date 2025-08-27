Hoy habilitan las preinscripciones de las 80 vacantes para la Feria del Milagro
Hoy se habilitan las preinscripciones de las 80 vacantes que quedaron para los puestos de venta en la Feria del Milagro. Será a partir de las 15 hs hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente.
Cabe destacar que los interesados en participar deben realizar el trámite de la misma manera que la primera preinscripción, de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.
Una aclaración importante es que debe respetarse el rubro y que el link se dará de baja automáticamente al completar el cupo.
Los feriantes deben presentar:
-Datos personales
-DNI frente y dorso
-Foto selfie tipo 4×4 nítida, encuadrada y con fondo claro
-Certificado de residencia
-Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA
Gastronómicos tienen que sumar:
-Carnet de manipulación de alimentos vigente
-Foto del matafuegos vigente y cargado por lo que dure el evento
-Mismos datos para los ayudantes
Cabe aclarar que contarán con tiempo hasta el viernes para concretar el pago de la tasa municipal y seguro de riesgos personales (titular y ayudante).
También podrán inscribirse prestadores de juegos inflables a cubrir 480 mts2, que se encuentren en el registro correspondiente y serán seleccionados aquellos que cumplan con las condiciones establecidas en la ordenanza vigente.
Los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 am.
Se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas.
Las plazas destinadas a la feria contarán con diversos atractivos y servicios municipales y patio gastronómico con shows durante 5 días (del 11 al 15).
Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.