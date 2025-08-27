Hoy habilitan las preinscripciones de las 80 vacantes para la Feria del Milagro

Será desde las 15 hs y hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente. Los interesados deben realizar el trámite de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.

Hoy se habilitan las preinscripciones de las 80 vacantes que quedaron para los puestos de venta en la Feria del Milagro. Será a partir de las 15 hs hasta este viernes. Se seleccionarán sólo a los vendedores que presenten documentación completa y vigente.

Cabe destacar que los interesados en participar deben realizar el trámite de la misma manera que la primera preinscripción, de forma virtual, completando un link a través de la App Muni Salta.

Una aclaración importante es que debe respetarse el rubro y que el link se dará de baja automáticamente al completar el cupo.

Los feriantes deben presentar:

-Datos personales

-DNI frente y dorso

-Foto selfie tipo 4×4 nítida, encuadrada y con fondo claro

-Certificado de residencia

-Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA

Gastronómicos tienen que sumar:

-Carnet de manipulación de alimentos vigente

-Foto del matafuegos vigente y cargado por lo que dure el evento

-Mismos datos para los ayudantes

Cabe aclarar que contarán con tiempo hasta el viernes para concretar el pago de la tasa municipal y seguro de riesgos personales (titular y ayudante).

También podrán inscribirse prestadores de juegos inflables a cubrir 480 mts2, que se encuentren en el registro correspondiente y serán seleccionados aquellos que cumplan con las condiciones establecidas en la ordenanza vigente.

Los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 am.

Se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas.

Las plazas destinadas a la feria contarán con diversos atractivos y servicios municipales y patio gastronómico con shows durante 5 días (del 11 al 15).

Al igual que el año pasado, la tradicional Feria del Milagro se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.