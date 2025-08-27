Hoy arranca la campaña rumbo a las legislativas

Desde hoy comienza formalmente la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Desde hoy comienza formalmente la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que la provincia de Salta renovará tres bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado.

La campaña se extenderá durante los próximos 60 días y estará marcada por actos partidarios, recorridas territoriales y la difusión de propuestas a través de distintos medios de comunicación.

En la provincia, se presentaron nueve listas: La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Partido de la Victoria, Primero los Salteños, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Política Obrera, Unión Cívica Radical, Nuevo MAS y Renacer.