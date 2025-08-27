En el Materno Infantil realizarán una jornada en cuidados intermedios de enfermería pediátrica
El Hospital Público Materno Infantil realizará una Jornada de “Enfermería Pediátrica en Cuidados Intermedios Moderados 2025”, con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer competencias en la atención integral de niños.
Se desarrollará el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, en el salón auditorio y aula Quebracho de ese nosocomio.
Está destinada a enfermeros profesionales, licenciados en enfermería, estudiantes y a trabajadores de la salud interesados en la temática.
La actividad es arancelada, con cupo y requiere inscripción, que estará habilitada hasta el 5 de septiembre. Para registrarse los interesados deben acceder a la página aonorte.gob.ar
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
Valoración integral del paciente pediátrico
Comunicación en salud
Cuidados en pacientes con diabetes tipo I y II
Cuidados paliativos
Abordaje del paciente psiquiátrico
Manejo de catéteres, colostomías e ileostomías
RCP básico
Cuidados en pacientes con traqueotomía
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación