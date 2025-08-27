En el Materno Infantil realizarán una jornada en cuidados intermedios de enfermería pediátrica

Se dictará de manera presencial en esa institución. La actividad será el 5 y 6 de septiembre, requiere inscripción, hay cupo y es arancelada.

El Hospital Público Materno Infantil realizará una Jornada de “Enfermería Pediátrica en Cuidados Intermedios Moderados 2025”, con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer competencias en la atención integral de niños.

Se desarrollará el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, en el salón auditorio y aula Quebracho de ese nosocomio.

Está destinada a enfermeros profesionales, licenciados en enfermería, estudiantes y a trabajadores de la salud interesados en la temática.

La actividad es arancelada, con cupo y requiere inscripción, que estará habilitada hasta el 5 de septiembre. Para registrarse los interesados deben acceder a la página aonorte.gob.ar

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

Valoración integral del paciente pediátrico

Comunicación en salud

Cuidados en pacientes con diabetes tipo I y II

Cuidados paliativos

Abordaje del paciente psiquiátrico

Manejo de catéteres, colostomías e ileostomías

RCP básico

Cuidados en pacientes con traqueotomía





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación