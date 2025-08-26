Con talleres, charlas y mentorías especializadas, llega a Salta Endeavor NOA

El jueves 4 de septiembre llega Experiencia Endeavor NOA al Centro de Convenciones de Salta. Será una jornada de más de ocho horas dirigida a emprendedores y líderes del NOA con charlas inspiradoras, talleres prácticos, mentorías especializadas, y espacios de networking.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, participó de la conferencia de prensa del lanzamiento de Endeavor NOA junto a la directora de Operaciones para la Región Noroeste de Endeavor, Celeste Ballari; el integrante del Directorio NOA de Endeavor, José Maria Zambrano; y el coordinador del Ente de Turismo de Salta, Fernado Garcia Soria.

Villada remarcó que “Experiencia Endeavor es la posibilidad de que ese grupo de emprendedores, que ya existe en el Noa, puedan ser detectados como emprendedores de alto impacto, puedan obtener mentorías para que sus emprendimientos puedan crecer. Agradezco también a los empresarios, que dedican su tiempo para poder lograr que cada día haya más emprendedores, porque esta es la forma de que se desarrolle una región como el Noa”.

Ballari, en tanto, manifestó que “la dinámica de la jornada va a permitir que emprendedores participen en charlas, talleres y además habrá 15 rondas con mentores, con una temática en donde se puede elegir con quien compartir las experiencias de sus proyectos”.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y forma parte del compromiso de reconocer e impulsar propuestas que fortalezcan el desarrollo productivo y emprendedor del NOA.

En esta oportunidad, participarán speakers internacionales, referentes en el mundo emprendedor tecnológico como Santiago Bilinkis, Eduardo “Coco” Oderigo y Eduardo Novillo Astrada, quienes compartirán sus historias, aprendizajes y desafíos.

Paneles y talleres temáticos

Durante la Experiencia, habrá un panel Alto rendimiento que protagonizarán:

* Marcelo Bosch - Ex Puma, comentarista y analista en ESPN.

* Alejandro Oneto Gaona - Coach en Aptitudes Mentales y Liderazgo.

* Kevin Benavides - Ganador Dakar 2021 y 2023.

* Noel de Castro - Remote, astronauta.

También, un panel Del NOA al Mundo, donde disertarán:

* Florencia de Zavalia - Zelmira.

* Ramiro Muñoz - Salvita.

* Carolina Gammariello - GM Carteras.

Además, se desarrollarán workshops y talleres temáticos con:

* María Julia Bearzi - Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina.

* Leandro Antonelli - Head of Star Ups, de Google.

* Marcelo Rabinovich - Conductor, Founder Praxis CO y Emprende América.

* Mariana Borigen - Directora de NEO ADV.

Y más de 15 rondas de diálogo con distintos mentores:

* Ramiro Cormenzana - Vicepresidente de Mercado Libre.

* Roberto Dabusti - Gerente de RSE, Axion Energy y ex vocero Papa Francisco.

* Pamela Scheurer - Co-founder, Nubimetrics.

* Agustín Otero Monsegur - Director Citrícola San Miguel, Ganagrin y Keclon.

Luego, habrá un after networking pensado para facilitar vínculos entre emprendedores, inversores y actores clave del sector.