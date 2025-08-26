Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei

La exmandataria utilizó las redes sociales para cuestionar las políticas del Gobierno y denunciar las consecuencias generadas por el ajuste.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei al asegurar que sus políticas están generando una "catástrofe social" en el país. Lo hizo a través de un posteo en redes sociales tras mantener un encuentro en San José 1111 con David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, titular de la CTERA.

“Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”, contó la exmandataria sobre el encuentro ocurrido el domingo en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

En ese marco, no evitó apuntar contra la actual administración: “Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país. ”, agregó.

El viernes pasado la dos veces presidenta había realizado una durísima sobre los audios de Diego Spagnuolo que revelarían un entramado de corrupción en ANDIS.

En una extenso escrito, la exmandataria señaló que “las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave en términos de responsabilidad penal”.

Para Cristina, el escándalo estalló cuando trascendieron audios de Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde relataba haber informado personalmente al Presidente sobre los retornos ilegales vinculados a las droguerías proveedoras.

“Ni siquiera te van a poder aplicar la ‘doctrina Vialidad’, porque vos Milei ¡sí que sabías!”, disparó Cristina, en alusión al argumento judicial que la condenó en la causa por la obra pública en Santa Cruz. En el mismo mensaje, mencionó al empresario Jonathan Kovalivker, vinculado a la droguería La Suizo Argentino S.A. y cercano a Mauricio Macri, como parte del circuito señalado por Spagnuolo, y remató cuestionando al Poder Judicial: “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico”.