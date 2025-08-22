Este sábado habrá cortes intermitentes de tránsito en Ituzaingó y Urquiza
La Municipalidad informa que este sábado 23 de agosto habrá un corte intermitente de tránsito en inmediaciones al Mercado San Miguel.
Las restricciones serán en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, en el horario de 7 a 12 debido a trabajos de retiro de escombros del subsuelo del Mercado.
Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.