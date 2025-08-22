La plaza del barrio Portal de Güemes cuenta con nuevas obras

La Municipalidad realizó la construcción de caminerías y del nuevo espacio acondicionado para los juegos infantiles. También se colocaron nuevas luminarias, bebederos, parapelotas y se realizaron tareas de parquización.

En el marco del Plan de Recuperación de Espacios Verdes, la Municipalidad habilitó las obras realizadas en la plaza del barrio Portal de Güemes, ubicado en el ingreso a la ciudad por el Portezuelo.

Emilse Arias, subsecretaría de Gestión Ambiental, manifestó que las tareas consistieron en refacción y puesta en valor de la plaza que tiene una alta concurrencia, por lo que era fundamental brindar seguridad y comodidad para los vecinos”.

“Esta obra fue un compromiso del intendente, Emiliano Durand, y hoy los vecinos pueden ver que se cumplió, y de esta manera la gente tendrá un nuevo espacio de contención y esparcimiento”, dijo la funcionaria.

Las tareas contemplaron la construcción de nuevas caminerías que permitirán una mejor conexión entre la avenida Asunción, la parada de colectivos y las calles internas del barrio.

También, alrededor del playón deportivo pre existente, se acondicionó el sector de juegos para la realización de ejercicios, y en la zona donde se encontraban los juegos infantiles se hizo la nivelación del terreno y se colocaron las nuevas estructuras.

“La plaza quedó muy linda y hermosa, esperamos que se cuide porque ha sido un gran esfuerzo poder tenerla ahora en éstas condiciones”, y manifestó “felicito al Intendente por brindarnos mejores condiciones en este lugar”, expresó Cecilia, vecina del barrio Portal de Güemes.

Por su parte, Susana Guaymás, presidenta del Centro Vecinal, explicó que “antes había mucha inseguridad en esta plaza y hoy vemos que el lugar es más agradable; estaba oscuro y los bancos eran improvisados con tablones y bloques, hoy es otra realidad”.

“La puesta en valor fue un trabajo en conjunto entre la Municipalidad y los vecinos que hicimos varios pedidos y solicitudes”, remarcó Susana, quien expresó que “antes era un lugar triste, hoy es alegre y los chicos ya lo están disfrutando; estamos muy agradecidos”.

Las tareas incluyeron la instalación de bebederos, cestos papeleros, luminarias, parapelotas en el playón, demarcación de la cancha y parquización para el embellecimiento del lugar.