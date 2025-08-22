En el CIC de Limache atenderá el Móvil del Registro Civil

Un nuevo operativo de identificación del Registro Civil tendrá lugar en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario “Cabo Luis Guillermo Sevilla” de barrio Limache. La atención será del lunes 25 al miércoles 27 de agosto en el horario de 9 a 13 hs.

Los vecinos de la zona sur que deseen tramitar el DNI, nuevos ejemplares, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores deberán acercarse de manera presencial hasta calle Gaucho Méndez esquina Demetrio Herrera.

Algunos vecinos podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto con ANSES al momento de iniciar el trámite. Se recuerda que el DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500.

Para cualquier trámite es indispensable contar con el DNI. Para mayor información enviar un mensaje al teléfono del CIC de Limache 3872266199.