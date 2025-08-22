La AMT convoca a una audiencia pública por la readecuación de la tarifa del colectivo interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.



La misma tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, sito en calle San Martín s/n, del municipio de El Galpón.