La AMT convoca a una audiencia pública por la readecuación de la tarifa del colectivo interurbano

LocalesHace 4 horas Por prensa
103420-la-amt-convoca-a-una-audiencia-publica-por-la-readecuacion-de-la-tarifa-del-colectivo-interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.
 
La misma tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, sito en calle San Martín s/n, del municipio de El Galpón.

prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar