Salud Pública realizó una jornada de promoción de la Lactancia Materna en Plaza Belgrano

La Dirección de Materno e Infancia del Ministerio de Salud Pública, junto a los programas dependientes de la cartera sanitaria y las instituciones que integran la Comisión Provincial de Lactancia Materna, llevó adelante una Feria de Salud en la Plaza General Manuel Belgrano.

La iniciativa tuvo como objetivo principal promover el bienestar integral de las mujeres en todas las etapas de su vida, mediante acciones centradas en la difusión de los beneficios de la lactancia materna, la prevención del cáncer y el acceso a vacunas como herramientas esenciales para evitar enfermedades inmunoprevenibles.