Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes
Luego de los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, la UFIJ N°4 ordenó la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban demorados, a pesar de que una primera información indicaba que iban a ser sometidos a una audiencia el viernes por la mañana.
El jueves por la noche la decisión estaba tomada y, pasada la medianoche, la Comisaría 4ª de Avellaneda – Sarandí comenzó a liberarlos. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes del club chileno y el resto habían sido trasladados.
Hay dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron liberados. El número de excarcelados incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años. La causa estaba enmarcada como “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño” y se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A, actual concesionaria del club chileno.
El abogado y director de la concesionaria del club chileno, José Ramón Correa, indicó en La Magia Azul: “Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”.