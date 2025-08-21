Agostina Hein ganó la medalla de plata en los 800 metros

La argentina quedó por detrás de la china Peiqui Yang. Se trata de su segundo podio, luego de haber conseguido el oro en los 400 metros combinados.

Ratificando su gran presente, Agostina Hein volvió a brillar en la escena internacional. La joven bonaerense logró la medalla de plata en los 800 metros estilo libre del Mundial Junior de Natación, que se desarrolla en Rumania.

En la final de la prueba del miércoles, Hein volvió a romper su mejor marca personal y peleó de igual a igual con las mejores nadadoras de su categoría, quedando en la segunda posición con un tiempo de 8:26.19 minutos a poco mas de tres segundos de la china Peiqui Yang, con un registro de 8:22.29 minutos.

Se trata de su segunda medalla en esta competencia ya que venía de ganar el oro en los 400 metros combinados.