River venció por penales a Libertad y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores
River venció a Libertad por penales (3-1), tras igualar 1-1 en el estadio Monumental y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con un Franco Armani figura en la definición desde los doce pasos, el Millonario se sacó de encima un rival durísimo tras un empate inesperado (habían igualado 0-0 en Asunción) y, de paso, cortó una racha histórica de 8 tandas de penales sin ganar. Ahora, se viene una llave definitoria con Palmeiras de Brasil.
Ahora, Palmeiras, el candidato número 1 para llevarse la Copa Libertadores. El Verdao superó a Universitario de Perú, tras golear de visitante 4-0 y empatar de local 0-0. El cruce de ida se jugará en el Monumental en la semana del miércoles 17 de octubre y, una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en el Allianz Parque de Brasil.
River cortó la peor racha de su historia en definiciones por penales: El Millonario no ganaba una tanda desde los doce pasos desde la Copa Libertadores 2019, frente a Cruzeiro en Brasil.