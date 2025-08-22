River venció por penales a Libertad y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario venció 3-1 al Gumarelo en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 180 minutos de la serie. Franco Armani atajó la pena máxima decisiva para darle a su equipo el boleto a la siguiente instancia, en la que se medirá al Palmeiras de Brasil

River venció a Libertad por penales (3-1), tras igualar 1-1 en el estadio Monumental y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con un Franco Armani figura en la definición desde los doce pasos, el Millonario se sacó de encima un rival durísimo tras un empate inesperado (habían igualado 0-0 en Asunción) y, de paso, cortó una racha histórica de 8 tandas de penales sin ganar. Ahora, se viene una llave definitoria con Palmeiras de Brasil.

Ahora, Palmeiras, el candidato número 1 para llevarse la Copa Libertadores. El Verdao superó a Universitario de Perú, tras golear de visitante 4-0 y empatar de local 0-0. El cruce de ida se jugará en el Monumental en la semana del miércoles 17 de octubre y, una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en el Allianz Parque de Brasil.

River cortó la peor racha de su historia en definiciones por penales: El Millonario no ganaba una tanda desde los doce pasos desde la Copa Libertadores 2019, frente a Cruzeiro en Brasil.