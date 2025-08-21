El presidente de la FIFA repudió la “impactante violencia” en el partido por Copa Sudamericana

Gianni Infantino se expresó en redes sociales luego de la barbarie en Avellaneda y emitió un comunicado

Luego de la barbarie en el estadio de Independiente con graves enfrentamientos entre hinchas locales y simpatizantes de la Universidad de Chile, la FIFA, por intermedio de su presidente, Gianni Infantino, elevó un comunicado condenando la “impactante violencia” que se vivió en Avellaneda.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, en Buenos Aires”, comenzó el titular de la entidad madre del fútbol mundial.

Luego, reiteró que que la FIFA no tolera este tipo de acontecimientos: “La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, culminó el mensaje, exigiendo penalidades a los responsables.