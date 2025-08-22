Confirmaron la clausura del estadio de Independiente por los incidentes ante U de Chile

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, anunció esa medida como consecuencia de los graves hechos de violencia ocurridos en un partido de la Copa Sudamericana.

Independiente no podrá jugar en su estadio Libertadores de América el próximo partido del Torneo Clausura ante Platense como local tras la suspensión dispuesta por el gobierno bonaerense por los graves incidentes en la revancha ante la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

“Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque, además, ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias... El domingo no va a jugar en su estadio”, anticipó en una nota con Radio 10.

El encuentro entre el Rojo y Platense, último campeón del fútbol argentino, está programado para el domingo a las 20:30, con arbitraje de Facundo Tello.

El funcionario bonaerense respaldó el accionar de la fuerza de seguridad durante la violencia nocha del miércoles en Avellaneda y responsabilizó al club local y a la Conmebol por la mala organización que derivó en los incidentes.

Alonso recordó que la policía “no puede ingresar a los estadios” en los partidos del ámbito de la Conmebol, por lo que la prevención de los disturbios debió estar a cargo de la empresa de seguridad privada que contrató Independiente.

“La policía no se puede ingresar, no se ocupa de la seguridad interna en los partidos organizados por la Conmebol. La Conmebol no quiere a la policía dentro de los estadios y ni siquiera nos dejó poner un grupo de infantería debajo de la tribuna”, aclaró.

El ministro contó que en las reuniones previas “dijeron que se iban a ocupar de la seguridad privada” y denunció que “cuando empezó el partido había sólo cinco efectivos de la empresa para 2.600 personas”.