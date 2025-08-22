Juicio por "Mamá Corazón": Pidieron más de tres años de prisión para Andrea del Boca

La fiscalía consideró que la reconocida actriz fue partícipe necesaria de administración fraudulenta en la producción de la novela.

La reconocida actriz argentina Andrea del boca podría ser condenada a prisión tras quedar involucrada en presuntos delitos vinculados a la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”. El caso está bajo investigación judicial y la fiscal le pidió al Tribunal Oral Federal 7 una sentencia de tres años y seis meses de cárcel por considerarla partícipe necesaria de administración fraudulenta.

En su alegato final en el juicio que ingresó en su etapa final, la fiscalía consideró que hay pruebas para condenar a Del Boca y los demás acusados, entre ellos el ex ministro del Planificación Federal Julio De Vido, con un pedido de condena de 4 años y 6 meses de cárcel.

A su vez, se solicitó ordenar el decomiso de bienes hasta recuperar el monto del delito. Se trata de la restitución de manera solidaria y actualizada de casi 25 millones de pesos.

Además de los pedidos de condena a prisión, la fiscalía también solicitó la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos para los exfuncionarios involucrados en la causa.

En su alegato final, la fiscal León sostuvo que los entonces funcionarios “violaron los deberes de vigilancia, control y corrección de una contratación fraudulenta mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada y desembolsar cuantiosas sumas de dinero”.

También consideró que se cometió un “daño social” y que se trató de un “acto de corrupción que perjudicó al Estado

Nacional y perjudicó también la confianza de ciudadanos”. En ese sentido, León mencionó el “privilegio que han tenido algunos sectores de ser beneficiados con políticas muy generosas”.

“Estamos frente a un manejo irregular de fondos públicos en el marco de una política de fomento a la industria audiovisual implementada desde el Estado y esto exige reforzar los criterios de sanción y reproche social e institucional”, advirtió.

La fiscalía reclamó condenas de entre 4 años y 4 años y 3 meses de prisión para los restantes juzgados en el debate oral.

En la próxima audiencia, pactada para el próximo jueves 28 de agosto, las defensas realizarán su alegato frente a los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

El juicio comenzó el 6 de marzo pasado de manera virtual y ahora ingresó en la etapa de alegatos previa a últimas palabras de los acusados y veredicto.