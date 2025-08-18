Estos son los “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Figuras populares de la televisión, las redes y el deporte dieron un volantazo y buscarán convertirse en diputados en los próximos comicios.

No es la primera vez que celebridades argentinas dan el salto a la política y se animan a probar suerte en las urnas. Elegidos por la gente en sus obras de teatro, en los programas de televisión en los que participan o en sus redes, las elecciones 2025 presentaron a una nueva camada de advenedizos que buscan seducir al votante que podría convertirlos en diputados o senadores.

Uno de los anuncios más sorpresivos fue el de Virginia Gallardo. Según fuertes cercanas a La Libertad Avanza, la actual panelista de Mujeres argentinas (Eltrece) es parte de la lista de ese partido en Corrientes y podría convertirse en diputada nacional. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes.

La vedette, actriz y bailarina, que supo tomar clases de economía con el primer mandatario y protagonizó un tenso momento con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta el momento solo se limitó a compartir una foto de la Virgen de Itati en sus redes sociales. “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”, escribió.

Actual conductora de la Televisión Pública, periodista y “exchica Playboy”, Karen Reichardt será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también por La Libertad Avanza. La animadora de Amores perros, ciclo donde muestra su faceta como proteccionista de animales, es parte de la lista que encabeza José Luis Espert.

Claudio “el Turco” García comunicó el lunes pasado su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Integrar. El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity ocupará el tercer lugar en la lista encabezada por Daniel Amoroso, ex legislador porteño del Pro y Unión Federal, y anterior titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

La oficialización de la postulación se realizó mediante un video difundido en la red social X por el propio Amoroso, acompañado de la consigna: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”. En el video, El Turco, que jugó en la selección argentina, Racing y Vélez, entre otros equipos, profundizó sobre las motivaciones que lo llevaron a postularse para el Congreso.

Otro de los nombres con presencia mediática que buscará su lugar en el Congreso de la Nación es Jorge Porcel de Peralta, más conocido como Jorge Porcel Junior o Porcelito. El hijo del capocómico tuvo su pico de popularidad cuando en 2014 apareció pidiendo trabajo en televisión.

Porcel, quien se dedica al mundo de las artes plásticas, se presentó como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural del dirigente gremial Marcelo Peretta.

Del mundo del entrenamiento, el modelaje y las redes sociales, Laura Soldano llegó a La Libertad Avanza en Córdoba luego de destacarse como campeona nacional e internacional de “Bikini Fitness”, compitiendo en escenarios de Las Vegas y Nueva York.

Los últimos días se confirmó que ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputada nacional, gracias a su perfil de outsider. Consiguió popularidad por su entrenamiento FIIT y la publicación de su libro “Sé tu mejor versión”, orientado a ejercicios y autoayuda.

Evelyn Von Brocke hace semanas confirmó su candidatura a concejal en San Isidro bajo el partido Acción Vecinal.