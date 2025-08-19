Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

La actriz terminó con los rumores y dio detalles sobre la ruptura con su expareja.

Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nicolás Vázquez. “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, dijo este martes al aire de Sería Increíble (Olga).

“Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, expresó angustiada.

Sobre el tercero en discordia, Gimena detalló: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

“Una idiotez de la cual estoy arrepentida”, aseguró Accardi por el engaño a Vázquez. “Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”.

Gimena también se refirió a las primeras versiones que habían circulado cuando se conoció su separación de Nico. “Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, expresó sobre Mercedes Oviedo.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz en el programa de Olga.